Господині назвали 4 дієві лайфхаки для прання білих речей
Часом виникає ситуація, коли у вас накопичується невелика кількість білих речей, і ви не хочете запускати машину для прання напівпорожньою. На щастя, існує корисний лайфхак, який дозволяє вам прати білий одяг разом з чорним або кольоровим, зберігаючи його білизну.
Про це пише ТСН.
Просто помістіть всі світлі речі в прозорий пакет і добре зав'яжіть його. Потім можна без страху додати цей пакет до іншого одягу в пральному барабані. Цей трюк допоможе вам очистити білий одяг, не ризикуючи його пожовтінням.
Пам'ятайте встановити режим "Делікатне прання" і не піднімати температуру вище 30 градусів. Уникайте також спільного прання з чорним одягом, який ви недавно придбали, оскільки це може призвести до забарвлення білих речей.
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Якщо ви хочете зберегти білий одяг в ідеальному стані, запам'ятайте деякі поради:
- Періть білий одяг часто, але не забувайте, що надмірне використання мийних засобів або кондиціонера може призвести до пожовтіння. Проводьте додаткові ополіскування, щоб усунути залишки засобів.
- Використовуйте природні відбілювачі, такі як лимон або оцет, замість хімічних засобів. Вони допоможуть зберегти білий колір одягу.
- Висушуйте білий одяг на повітрі, уникайте сушарки і пластикових кошиків, оскільки вони можуть спричинити пожовтіння.
Якщо білі речі випадково випрали разом з кольоровими і вони забарвилися або пожовтіли, ви можете спробувати трюк з використанням соди та оцту. Додайте 1/2 мірної ложки соди і оцту до гарячої води в пральній машині і дайте речам побути в цьому розчині. Потім виперіть їх звичним засобом.
Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо одяг сів під час прання.
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