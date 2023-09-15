Господині назвали найдієвіший бюджетний засіб для очищення всіх поверхонь з активованого вугілля

Зубна паста важлива для догляду за нашою ротовою порожниною, і ми зазвичай обираємо якісний та ефективний продукт. Однак досвідчені господині час від часу купують кілька тюбиків найдешевшої зубної пасти, яку вони не використовують для очищення будинку, повідомляє Pixel inform.

Деякі господині йдуть ще далі, комбінуючи зубну пасту з активованим вугіллям або содою. Якщо вам потрібен потужний і доступний засіб для прибирання, то вам просто додайте один із цих елементів до зубної пасти. Це допоможе позбутися забруднень і плям більш ефективно.

Читайте також: Блогерка розповіла про 6 лайфхаків з прибирання, які не працюють, а роблять лише гірше

Зазвичай вугілля додають таким способом: спочатку ви подрібнюєте його до порошку і змішуєте з зубною пастою. Щодо соди, то ви можете змішати невелику кількість зубної пасти з ложкою соди, розчинивши їх у склянці води. Отриманий розчин можна використовувати як миючий засіб.

Крім того, зубна паста з активованим вугіллям відома своєю властивістю відбілювання зубів. Ви можете проводити таке чищення зубів кожні 3-4 дні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, ми вже писали, про ефективні поради щодо прибирання.