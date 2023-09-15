Хозяйки назвали самое действенное бюджетное средство для очистки всех поверхностей из активированного угля

Зубная паста важна для ухода за нашей полостью рта, и мы обычно выбираем качественный и эффективный продукт. Однако опытные хозяйки время от времени покупают несколько тюбиков самой дешевой зубной пасты, которую они не используют для очищения дома, сообщает Pixel inform.

Некоторые хозяйки идут еще дальше, комбинируя зубную пасту с активированным углем или содой. Если вам нужно мощное и доступное средство для уборки, то просто добавьте один из этих элементов к зубной пасте. Это поможет избавиться от загрязнений и пятен более эффективно.

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Обычно уголь добавляют следующим способом: сначала вы измельчаете его в порошке и смешиваете с зубной пастой. Что касается соды, то можно смешать небольшое количество зубной пасты с ложкой соды, растворив их в стакане воды. Полученный раствор можно использовать в качестве моющего средства.

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Кроме того, зубная паста с активированным углем известна своим свойством отбеливания зубов. Вы можете проводить такую чистку зубов каждые 3-4 дня.

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Напомним, мы уже писали об эффективных советах по уборке.