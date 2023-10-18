Господині назвали топ-5 способів використання цукру у побуті і для краси

Цукор має безліч корисних властивостей, про які ми зазвичай не здогадуємося. Зазвичай ми використовуємо його для підсолодження страв, але цей продукт може також видаляти плями та лікувати пошкодження на шкірі. Крім того, цукор є відмінним консервантом для збереження свіжості як продуктів, так і квітів.

Про це пише ТСН.

Отже, давайте розглянемо ці корисні властивості цукру, про які ви можливо навіть не здогадувалися.

Цукор як засіб для виведення плям

Перед пранням можна використовувати цукор як засіб для виведення плям. Зробіть пасту з цукру і води, нанесіть її на пляму і залиште на 5-10 хвилин. Цукор допоможе розчинити пляму, що полегшить її виведення під час прання.

Цукор як консервант для продуктів і квітів

Додавання цукру до води для квітів може допомогти зберегти їх свіжість. Щоб зберегти букет свіжим, додайте 3 ст. ложки цукру і 2 ст. ложки оцту в воду, в якій стоять квіти. Це допоможе підтримувати квіти свіжими.

Цукор для збереження свіжості випічки

Якщо ви любите випічку, але часто стикаєтеся з проблемою черствіння, вам може допомогти цукор. Поставте печиво або булочки в контейнер, додайте кілька шматочків цукру і закрийте ємність. Таким чином, випічка залишатиметься свіжою і м'якою кілька днів.

Цукор як скраб для обличчя

Цукор може бути використаний як природний пілінг для шкіри обличчя. Щоб приготувати скраб, змішайте 1 ст. ложку цукру з вашим засобом для вмивання або олією. Нанесіть цю суміш на обличчя і помасажуйте його м'якими круговими рухами. Цей скраб ефективно видаляє омертвілі клітини шкіри та очищає пори, залишаючи вашу шкіру гладенькою та сяючою.

Цукор для чищення рук

Суміш цукру та олії використовується для видалення стійких плям від фарби чи моторного мастила з рук. Також ця суміш працює чудово як скраб для рук, залишаючи їх чистими та гладкими.

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Цукор як пілінг для губ і тіла

Для скрабування губ, використовуйте цукор, змочивши палець у воді, занурте його у кристалічний цукор і нанесіть на губи. Також цукровий скраб може бути використаний для тіла. Змішайте 3 ст. ложки цукру з 2 ст. ложками оливкової олії та масажуйте тіло. Він видаляє омертвілі клітини шкіри та робить її м'якою і гладенькою. Для скрабування ніг, змішайте цукор з м'ятною олією, щоб допомогти зняти ороговілі клітини та підвищити загоєння мікротріщин на ногах.

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