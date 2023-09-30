Господині назвали три неочевидних способи використання каштанів у побуті
З настанням осені вулиці міста заповнюються опалим листям та каштанами. Це універсальна річ, яку можна використовувати у різних сферах.
Про це пише Радіотрек.
Де можна застосовувати каштани?
Кулінарія
Каштани можна включати до різноманітних страв. З них готують смачні каштанові супи, пюре, вони додають смаку при випічці та приготуванні різних гарнірів.
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Лікування
Каштани мають численні корисні властивості і застосовуються в традиційній медицині. Вони можуть допомогти при проблемах з венами і суглобами.
Декор
Каштани чудово підходять для створення осінніх композицій та декоративних елементів.
Нагадаємо, ми вже писали, як можна використати каштани.
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