Господині назвали три неочевидних способи використання каштанів у побуті

З настанням осені вулиці міста заповнюються опалим листям та каштанами. Це універсальна річ, яку можна використовувати у різних сферах.

Про це пише Радіотрек.

Де можна застосовувати каштани?

Кулінарія

Каштани можна включати до різноманітних страв. З них готують смачні каштанові супи, пюре, вони додають смаку при випічці та приготуванні різних гарнірів.

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Лікування

Каштани мають численні корисні властивості і застосовуються в традиційній медицині. Вони можуть допомогти при проблемах з венами і суглобами.

Декор

Каштани чудово підходять для створення осінніх композицій та декоративних елементів.

Нагадаємо, ми вже писали, як можна використати каштани.

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