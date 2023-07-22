Господині поділились рецептом консервованих абрикосів: літній смак взимку

Абрикоси – одні з найпоширеніших фруктів на українському столі. Окрім солодкого смаку, вони вирізняються користю та незабутнім ароматом.

Досвідчені господині знають, як можна законсервувати абрикоси, аби взимку вони тішили смаком та запахом. Знадобиться всього два інгредієнти.

Консервовані абрикоси можна використовувати для начинки пирогів, тістечок і печива, або просто їсти, як десерт. Для приготування консервації потрібні:

абрикоси – 800 г;

цукровий пісок – 350 г.

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Спершу потрібно помити абрикоси та видалити з них кісточки. Краще підійдуть твердіші плоди, які зможуть тримати форму.

Абрикосові половинки треба викласти у стерилізовані банки, наповнивши тару до верху. Тоді фрукти треба залити окропом та протримати упродовж 10 хвилин під кришкою, щоб плоди нагрілися.

Воду потрібно злити з банок у каструлю, додати цукор та розмішувати на вогні до кипіння. Гарячою сумішшю необхідно залити абрикоси, та одразу закрутити банки кришками, перевернути тару та залишити під полотенцем до охолодження.

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