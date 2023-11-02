Господині підказали, як правильно прати кашеміровий одяг, щоб служив довго

Більшість шарфів, светрів та головних уборів можна прати в пральній машині, але якщо розмова йде про вироби з кашеміру, слід бути особливо обережним. Кашемір - це приємний на дотик, м'який та дуже дорогий матеріал, і йому потрібен спеціальний догляд.

Про це пише ТСН.

По-перше, слід враховувати, що кашемір не витримує високих чи низьких температур. Тож обов'язково перевірте інформацію на внутрішній етикетці, де зазвичай наведені рекомендації виробника з догляду. Деякі речі, такі як верхній одяг із кашеміру, можуть мати підкладку і рекомендується їх чистити в хімчистці.

Частота прання кашеміру залежить від того, як часто ви носите виріб. Зазвичай, кашемірові речі слід прати не частіше одного-двох разів на сезон. Це через те, що кашемір пропускає повітря, і надмірне прання може призвести до утворення ковтунців, пошкоджень та зменшення розміру виробу.

Якщо ви вирішили прати кашемір в домашніх умовах, не використовуйте пральну машину. Кашемір слід прати вручну. Спочатку обробіть всі плями. Нанесіть кілька крапель м'якого мийного засобу на плями, ретельно розподіліть пальцями. Таз наповніть холодною водою, додайте ще трохи мийного засобу, акуратно опустіть кашеміровий виріб в воду. Рухайте його вперед і назад, щоб мильна вода проникла у волокна, і залиште річ у воді протягом півгодини.

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Вимийте мильну воду з тазу і замініть її чистою холодною водою. Обережно промийте виріб, щоб видалити залишки мила. Не стискайте і не скручуйте кашемір, просто обережно вижміть річ, щоб видалити надмірну вологу. Розстеліть рушник, покладіть на нього кашеміровий виріб і скрутіть у рулон. Таким чином ви заберете залишки води.

Щоб уникнути розтягнення кашеміру, не сушіть його на вішалках. Краще розстеліть виріб на горизонтальній поверхні і дайте йому висихати природним шляхом. Як тільки один бік висохне, переверніть виріб.

Якщо вам не підходить ручне прання, встановіть найбільш обережний режим прання на пральній машині та мінімальну швидкість віджимання. Важливо вивернути виріб перед пранням.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати ефективний засіб для прання.

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