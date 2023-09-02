Знадобиться лише два інгредієнти: як приготувати ефективний та бюджетний засіб для прання

У сучасному світі існує велика кількість засобів для прання та прибирання. Проте й самому можна приготувати бюджетний та економний засіб для чищення.

UAportal поділиться рецептом цього результативного засобу. Цей універсальний засіб може бути використаний як для прання, так і для прибирання різних поверхонь у вашій кухні та будинку. Щоб його приготувати, вам знадобиться:

60 г господарського мила.

30 г соди.

1 літр води.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Приготування:

Натріть 60 г господарського мила на тертці. Додайте 30 г соди та 1 літр води. Розігрійте цю суміш на слабкому вогні, доки мило повністю не розчиниться. Використовуючи міксер, збийте суміш до однорідності. Після охолодження перелийте в пластикові контейнери для зручності зберігання.

Використання:

Прання: для одного прання вам знадобиться близько 100-120 мл цього гелю. За допомогою нього ваші речі будуть м'якими. Цей гель може бути використаний для прання світлих і темних речей, а також для дитячої та делікатної білизни. Крім того, сода допомагає у боротьбі з вапняком у пральній машині.

Прибирання: нанесіть засіб на губку та використовуйте як звичайний очищувач для кухонних поверхонь, сантехніки чи інших забруднених речей.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!