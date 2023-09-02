Знадобиться лише два інгредієнти: як приготувати ефективний та бюджетний засіб для прання
Знадобиться лише два інгредієнти: як приготувати ефективний та бюджетний засіб для прання
У сучасному світі існує велика кількість засобів для прання та прибирання. Проте й самому можна приготувати бюджетний та економний засіб для чищення.
UAportal поділиться рецептом цього результативного засобу. Цей універсальний засіб може бути використаний як для прання, так і для прибирання різних поверхонь у вашій кухні та будинку. Щоб його приготувати, вам знадобиться:
- 60 г господарського мила.
- 30 г соди.
- 1 літр води.
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Приготування:
- Натріть 60 г господарського мила на тертці.
- Додайте 30 г соди та 1 літр води.
- Розігрійте цю суміш на слабкому вогні, доки мило повністю не розчиниться.
- Використовуючи міксер, збийте суміш до однорідності.
- Після охолодження перелийте в пластикові контейнери для зручності зберігання.
Використання:
- Прання: для одного прання вам знадобиться близько 100-120 мл цього гелю. За допомогою нього ваші речі будуть м'якими. Цей гель може бути використаний для прання світлих і темних речей, а також для дитячої та делікатної білизни. Крім того, сода допомагає у боротьбі з вапняком у пральній машині.
- Прибирання: нанесіть засіб на губку та використовуйте як звичайний очищувач для кухонних поверхонь, сантехніки чи інших забруднених речей.
Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.
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