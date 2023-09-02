Понадобится всего два ингредиента: как приготовить эффективное и бюджетное средство для стирки
В современном мире существует большое количество средств для стирки и уборки. Однако и самому можно приготовить бюджетное и экономное чистящее средство.
UAportal поделится рецептом этого результативного средства. Это универсальное средство может быть использовано как для стирки, так и для уборки различных поверхностей в вашей кухне и доме. Чтобы его приготовить, вам понадобится:
- 60 г хозяйственного мыла.
- 30 г соды.
- 1 литр воды.
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Приготовление:
- Натрите 60 г хозяйственного мыла на терке.
- Добавьте 30 г соды и 1 литр воды.
- Разогрейте эту смесь на слабом огне, пока мыло полностью не растворится.
- Используя миксер, взбейте смесь до однородности.
- После охлаждения перелейте в пластиковые контейнеры для удобства хранения.
Использование:
- Стирка: для одной стирки вам понадобится около 100-120 мл этого геля. Посредством него ваши вещи будут мягкими. Этот гель может быть использован для стирки светлых и темных вещей, а также для детского и деликатного белья. Кроме того, сода помогает в борьбе с известняком в стиральной машине.
- Уборка: нанесите средство на губку и используйте в качестве обычного очистителя для кухонных поверхностей, сантехники или других загрязненных вещей.
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