Понадобится всего два ингредиента: как приготовить эффективное и бюджетное средство для стирки

В современном мире существует большое количество средств для стирки и уборки. Однако и самому можно приготовить бюджетное и экономное чистящее средство.

UAportal поделится рецептом этого результативного средства. Это универсальное средство может быть использовано как для стирки, так и для уборки различных поверхностей в вашей кухне и доме. Чтобы его приготовить, вам понадобится:

60 г хозяйственного мыла.

30 г соды.

1 литр воды.

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Приготовление:

Натрите 60 г хозяйственного мыла на терке. Добавьте 30 г соды и 1 литр воды. Разогрейте эту смесь на слабом огне, пока мыло полностью не растворится. Используя миксер, взбейте смесь до однородности. После охлаждения перелейте в пластиковые контейнеры для удобства хранения.

Использование:

Стирка: для одной стирки вам понадобится около 100-120 мл этого геля. Посредством него ваши вещи будут мягкими. Этот гель может быть использован для стирки светлых и темных вещей, а также для детского и деликатного белья. Кроме того, сода помогает в борьбе с известняком в стиральной машине.

Уборка: нанесите средство на губку и используйте в качестве обычного очистителя для кухонных поверхностей, сантехники или других загрязненных вещей.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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