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Знадобиться лише два інгредієнти: як приготувати ефективний та бюджетний засіб для прання

Діана Бондаренко

Знадобиться лише два інгредієнти: як приготувати ефективний та бюджетний засіб для прання

У сучасному світі існує велика кількість засобів для прання та прибирання. Проте й самому можна приготувати бюджетний та економний засіб для чищення. 

UAportal поділиться рецептом цього результативного засобу. Цей універсальний засіб може бути використаний як для прання, так і для прибирання різних поверхонь у вашій кухні та будинку. Щоб його приготувати, вам знадобиться:

  • 60 г господарського мила.
  • 30 г соди.
  • 1 літр води.

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Приготування:

  1. Натріть 60 г господарського мила на тертці.
  2. Додайте 30 г соди та 1 літр води.
  3. Розігрійте цю суміш на слабкому вогні, доки мило повністю не розчиниться.
  4. Використовуючи міксер, збийте суміш до однорідності.
  5. Після охолодження перелийте в пластикові контейнери для зручності зберігання.

Використання:

  • Прання: для одного прання вам знадобиться близько 100-120 мл цього гелю. За допомогою нього ваші речі будуть м'якими. Цей гель може бути використаний для прання світлих і темних речей, а також для дитячої та делікатної білизни. Крім того, сода допомагає у боротьбі з вапняком у пральній машині. 
  • Прибирання: нанесіть засіб на губку та використовуйте як звичайний очищувач для кухонних поверхонь, сантехніки чи інших забруднених речей. 

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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