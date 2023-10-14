Господині розповіли, як за допомогою одного бюджетного засобу до блиску відмити всю ванну

Сяючі унітази та раковини не обов'язково вимагають витратних хімічних засобів. Досвідчені господині знають, як отримати ідеальну чистоту ванної кімнати за допомогою простого та бюджетного розчину, повідомляє Ukr.Media.

Ми поділимося у цій статті ефективним методом, який гарантовано залишить вас враженими від чистоти вашого санвузла. Головна перевага полягає в тому, що ви можете виконати цю процедуру, використовуючи доступні компоненти, які, ймовірно, вже є у вас вдома. Вам знадобиться пульверизатор та кілька простих інгредієнтів: оцет, шампунь або ополіскувач, які містять силікони. Силікони важливі, оскільки вони допомагають створити блискучу поверхню.

Візьміть порожню ємність з пульвеліщатором та налийте в неї оцет. Додайте 50 мл будь-якого шампуню або ополіскувача, які містять силікони. Ці компоненти в сумі утворять потужний та ефективний розчин для прибирання. Тепер добре струсніть ємність із розчином, щоб всі інгредієнти ретельно змішалися. Пам'ятайте, що через шампунь розчин може утворювати піну, і це нормально. Розпиліть підготовлений розчин на поверхню унітазу та раковини, рівномірно розподіляючи його по всій площі. Переконайтеся, що всі забруднення та вапняні відкладення покриті розчином. Залиште його на поверхні на 20 хвилин, щоб активні компоненти впоралися з брудом і вапняними нальотами.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Після того, як минуло 20 хвилин, візьміть вологу губку або ганчірку та обережно протріть поверхню унітазу та раковини. Ви відзначите, як легко знімаються всі забруднення та нальот, залишаючи за собою сяючий блиск. Результат приємно вас здивує. Для досягнення чистоти та блиску у вашій ванній кімнаті вам не потрібні дорогі хімічні засоби. Цей простий розчин з оцту та силіконового шампуню дозволить вам отримати вражаючий результат без великих витрат.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити процес прибирання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!