Господарське мило та яєчний білок: як повернути шкіряній сумці вигляд нової

Шкіряна сумка – дуже красивий, якісний та дорогий аксесуар. Купляючи таку річ ми носимо її не один рік, тому дуже важливо знати, як повернути сумці вигляд нової. Ми підібрали для вас кілька способів.

Мило

Натріть мило на тертці та розведіть його у воді, додавши туди кілька крапель нашатирного спирту.

Цим розчином повитирайте сумку, а залишки видаліть чистою губкою. Також, можете нанести на виріб трохи гліцерину.

Засіб для миття посуду

Якщо на сумці з’явились жирні плями, візьміть гель для миття посуду та ватні диски. Нанесіть гель для посуду на диски, повитирайте жирні плями та накрийте харчовою плівкою на півгодини. Потім повитирайте вологою губкою. В кінці змастіть гліцерином.

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Якщо забруднилась сумка зі світлої шкіри – візьміть господарське мило та теплу воду. Розчиніть мило у воді та цією мильною водою починайте очищати сумку.

Якщо плями застарілі – спробуйте використати яєчний білок. Збийте його з двома ложками цукру та нанесіть отриману суміш на ватний диск і протріть сумку. Прослідкуйте, щоб цукор повністю розчинитися.

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