Хозяйственное мыло и яичный белок: как вернуть кожаной сумке вид новой

Кожаная сумка – очень красивый, качественный и дорогостоящий аксессуар. Покупая такую вещь, мы носим ее не один год, поэтому очень важно знать, как вернуть сумке вид новой. Мы подобрали для вас несколько способов.

Мыло

Натрите мыло на терке и разведите его в воде, добавив несколько капель нашатырного спирта.

Этим раствором вытирайте сумку, а остатки удалите чистой губкой. Также, можете нанести на изделие немного глицерина.

Средство для мытья посуды

Если на сумке появились жирные пятна, возьмите гель для мытья посуды и ватные диски. Нанесите гель для посуды на диски, вытирайте жирные пятна и накройте пищевой пленкой на полчаса. Затем вытирайте влажной губкой. В конце смажьте глицерином.

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Если загрязнилась сумка из светлой кожи – возьмите хозяйственное мыло и теплую воду. Растворите мыло в воде и этой мыльной водой очищайте сумку.

Если пятна устарели, попробуйте использовать яичный белок. Взбейте его с двумя ложками сахара и нанесите получившуюся смесь на ватный диск и протрите сумку. Проследите, чтобы сахар полностью растворился.

Напомним, мы уже писали, как обновить старую кожаную мебель.

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