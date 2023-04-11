Хрін з буряком до холодцю та буженини: простий великодній рецепт

У списку обов'язкових страв, що мають бути на великодньому столі, є хрін з буряком. Ця пекуча намазка до свята символізує страждання Христа за людство.

Буряково-хріновий соус додають до холодцю та м'ясних страв. Хрін з буряком можна приготувати як разову закуску саме на свято, а можна закрити у баночки та ласувати ним протягом року.

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Хрін з буряком, рецепт

Підготуйте 300 грамів хрону, стільки ж буряку, 3 столові ложки оцту (9%), столову ложку цукру та столову ложку солі.

Як готувати:

Хрін та сирий буряк треба помити й почистити. Потім їх замочують на годину у холодній воді.

Хрін перекрутіть на м'ясорубці, буряк натріть на дрібній терці. Буряк треба змішати з оцтом і цукром. А до хрону додати сіль, почати поки він пустить сік та злити його. Змішайте хрін з буряком та покладіть у баночку, чи зручну соусницю.

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Як законсервувати хрін з буряком:

Візьміть 4 буряки середнього розміру, почистіть. Покладіть буряк разом з очищеним хроном (4 корені) у миску з прохолодною водою. Через 20 хвилин перекрутіть буряк та хрін на м'ясорубці з найменшою насадкою.

У каструлю налийте 195 мл води, засипте столову ложку цукру та чайну ложку солі. Коли рідина закипить, налийте 4 столові ложечки оцту. Дайте трохи постояти. Натерті буряк та хрін розкладіть у банки, залийте маринадом та закатайте.

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