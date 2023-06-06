Хрустке тісто та соковита начинка: рецепт кіша лорен з броколі

Хрустке тісто та соковита начинка – це кіш лорен із броколі. Цей пиріг дуже смачний і в холодному, і в гарячому вигляді.

Інгредієнти:

– Листково-дріжджове тісто – 500 г

– Заморожена броколі – 250 г

– Вершки, 10 % – 200 мл

– Молоко – 100 мл

– Яйця – 2 шт.

– Сир твердий – 70 г

– Сіль – за смаком

– Перець – за смаком

– Часник сушений мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Тісто розморозьте. Перекладіть його у форму для випікання та розрізняйте. Зробіть кілька проколів.

2. Зайве тісто обріжте.

3. Відваріть броколі 4 хвилини. Вийміть та дайте воді стекти.

4. Заливка: збийте вершки, молоко, яйця, сіль та спеції. Додайте натертий сир та перемішайте.

5. У форму вилийте заливку, залишивши до края бортів 1,5 см та викладіть броколі. За смаком додайте фету.

6. Випікайте кіш при 180 °C 40 хвилин.

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