Хрустке тісто та соковита начинка: рецепт кіша лорен з броколі
Хрустке тісто та соковита начинка – це кіш лорен із броколі. Цей пиріг дуже смачний і в холодному, і в гарячому вигляді.
Інгредієнти:
– Листково-дріжджове тісто – 500 г
– Заморожена броколі – 250 г
– Вершки, 10 % – 200 мл
– Молоко – 100 мл
– Яйця – 2 шт.
– Сир твердий – 70 г
– Сіль – за смаком
– Перець – за смаком
– Часник сушений мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Тісто розморозьте. Перекладіть його у форму для випікання та розрізняйте. Зробіть кілька проколів.
2. Зайве тісто обріжте.
3. Відваріть броколі 4 хвилини. Вийміть та дайте воді стекти.
4. Заливка: збийте вершки, молоко, яйця, сіль та спеції. Додайте натертий сир та перемішайте.
5. У форму вилийте заливку, залишивши до края бортів 1,5 см та викладіть броколі. За смаком додайте фету.
6. Випікайте кіш при 180 °C 40 хвилин.
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