Худнути не доведеться: Як розтягнути джинси на один розмір

У кожного з нас є джинси в гардеробі. Цей універсальний елемент одягу можна носити практично у будь-якій ситуації і почуватися комфортно. Проте іноді після прання вони можуть звузитися. Не варто зразу купувати нову пару або сідати на дієту, оскільки цю ситуацію можна легко виправити вдома.

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Один зі способів розтягнути джинси у поясі розповсюджується через TikTok. Блогер рекомендує змішати теплу воду з аміаком і перелити отриману суміш у пульверизатор. Потім потрібно ретельно розпиляти джинси цим розчином і розтягувати їх руками. Після цієї процедури джинси треба дати висохнути на свіжому повітрі, і їх можна знову носити. Тепер вони повинні зручно застібатися.

Щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, варто правильно прати джинси. Експерти рекомендують робити це лише при температурі не вище 40 градусів за допомогою м'яких миючих засобів. Для сушіння краще використовувати вішалки для штанів, щоб зберегти форму джинсів.

Раніше стилісти розповіли, про які джинси варто забути цього сезону, аби не зіпсувати модний образ.

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