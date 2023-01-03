"І сніговики тануть": стрибунка Бех-Романчук знов запалила мережу в купальнику з тваринним принтом (відео)
Молода й гаряча чемпіонка України Марина Бех-Романчук знов порадувала шанувальників сексуальними кадрами. Стрибунка в довжину та призерка різних змагань часто змушує своїх підписників затамовувати подих.
Черговою порцією вогняних відео 27-річна стрибунка поділилася в Instagram. На ньому вона грайливо вигинається в купальнику, демонструючи свою струнку фігуру.
Під дописом спортсменки зявились десятки тисяч вподобань. Свій відгук залишив також і чоловік Марини, який написав, що “вона в нього найкраща".
Шанувальники також зазначали, що фото Бех-Романчук дуже спокусливі, і від них тануть навіть сніговики.
Що відомо про Бех-Романчук
Це українська легкоатлетка, народилася 18 липня 1995 року у Морозові Хмельницької області.
Вона виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку.
Чемпіонка Європи 2022 року у потрійному стрибку, чемпіонка Європи у приміщенні 2021 року у стрибку у довжину, призер чемпіонату світу 2019 року у стрибку у довжину, багаторазова чемпіонка України.
Одружена з українським плавцем Михайлом Романчуком.
Раніше чемпіонка України вразила фотографією в еротичному купальнику. Неоднозначні вирізи на ньому змусили серця шанувальників битися сильніше.
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