IAB MIXX Awards 2025: що потрібно знати про конкурс

Найкращі представники digital-індустрії України вже розпочали боротьбу за перемогу в IAB MIXX Awards 2025. Креативні та медіаагенції, рекламодавці, фрілансери та технологічні компанії активно подають заявки на конкурс, який став головним майданчиком для визнання досконалості у сфері цифрового маркетингу та інновацій.

Цьогорічна програма вражає своїм масштабом, охоплюючи усі актуальні напрямки digital-сфери: від класичних рекламних кампаній до передових технологічних рішень, від вірусного контенту до стратегічних колаборацій з інфлюенсерами.

Конкурсна програма складається з 6 потужних блоків:

Загальні digital-напрямки: для проєктів із різних сфер цифрового маркетингу, включаючи креативні кампанії з обмеженим бюджетом, де інноваційна ідея має перевагу над ресурсами. У цьому напрямку представлено 23 підкатегорії, що охоплюють весь спектр digital-активностей — від відео та аудіо до VR/AR технологій.

Сайти, додатки, месенджери: для веб-проєктів та мобільних розробок з особливою увагою до UX/UI та комунікаційної складової. 7 підкатегорій дають вибір надіслати заявку до максимально відповідної з наявних. Серед них виведений окремо напрямок спеціалізованих рішень для НГО та благодійних ініціатив.

AdTech та технологічні інструменти: для передових рекламних технологій (programmatic, Digital Out-of-Home (DOOH), Online-to-Offline (O2O) та використання даних). Визначає лідерів у 12 підкатегоріях, які впроваджують та вдосконалюють технічні інструменти, забезпечуючи ефективні рекламні кампанії.

Контент: має 4 підкатегорії для digital-контенту, які визначають проєкти з найвищим рівень креативності та ефективності у створенні та розповсюдженні контенту (нативна реклама, фірмовий контент, партнерські та неприбуткові ініціативи).

SMM: для кампаній у соціальних мережах — від візуальних стратегій до тих, що виявилися успішними в кризових періодах. 24 підкатегорії для презентації проєктів з новими технологіями у соціальних мережах, таргетованими кампаніями, практикою використання месенджерів, нестандартними ідеями SMM-проєктів і навіть окремо виділений SMM-копірайтинг.

Influencer Marketing: для кампаній із залученням лідерів думок на різних платформах. 16 підкатегорій охоплюють усі аспекти співпраці з інфлюенсерами — від YouTube, TikTok та Instagram до комплексних мультиплатформних стратегій. Тут оцінюються як комерційно успішні медіакампанії з високою конверсією, так і соціально відповідальні ініціативи, що створюють позитивний вплив на суспільство.

Учасники можуть подавати свої проєкти одночасно в декілька категорій IAB MIXX Awards 2025, залежно від цілей та специфіки кампаній. Усі роботи мають бути створені та реалізовані виключно на території України протягом періоду з 1 січня 2024 по 22 квітня 2025 року. Критично важлива умова участі — відсутність зв'язків із проєктами чи клієнтами, що діють на територіях країн-агресорок.

Оцінювання заявок відбуватиметься за п'ятьма ключовими критеріями: стратегія, виконання, креативне рішення, інноваційний підхід, досягнуті результати. Переможці отримають бали до рейтингу креативності: short list — 2 бали, бронза — 4, срібло — 6, золото — 8 балів.

"Коли цифровий маркетинг стрімко еволюціонує, особливо важливо відзначати проєкти, що поєднують інноваційність із реальним впливом на бізнес. Ми шукаємо рішення, які не лише вражають креативністю, але й демонструють вимірювані результати та стратегічну глибину", — коментує СЕО IAB Ukraine Анастасія Байдаченко.

Основна мета IAB MIXX Awards — відзначити та висвітлити досконалість реалізації цифрових стратегій і медіакампаній. Участь у конкурсі надає можливість маркетологам продемонструвати свої проєкти, отримати визнання та зробити внесок у розвиток цифрового маркетингу в Україні.

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