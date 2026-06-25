Ідеальна закуска: рецепт гостро-солодких помідорів на зиму
Цей швидкий рецепт помідорів на зиму готується у пряному кисло-солодкому маринаді з додаванням часнику, лимонної кислоти, перцю горошком і лаврового листя. Усі пропорції розраховані на 2 кг томатів, тож легко підійдуть для домашньої консервації без складних підрахунків.
Про це пише Shuba. Для найкращого результату варто обирати щільні, м’ясисті помідори — вони швидко просочуються маринадом і при цьому не втрачають форму. За цим самим рецептом можна готувати і чері.
Оптимально закривати томати в літрові банки — так зручніше зберігати та використовувати. Обов’язково слід простерилізувати як банки, так і кришки, щоб забезпечити тривале зберігання. Важливо дотримуватися точних пропорцій спецій: саме баланс солі, цукру та кислоти формує характерний смак. За бажанням можна експериментувати, додаючи, наприклад, корицю або коріандр для більш виразного аромату.
Як приготувати гостро-солодкі помідори на зиму
Інгредієнти (на 2 кг помідорів):
- часник
- чорний перець горошком
- сіль
- цукор
- лимонна кислота
- лавровий лист
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Покрокове приготування
1. Помідори ретельно вимийте. Часник очистіть (приблизно 10 зубчиків).
2. Стерилізуйте 2–3 літрові банки та кришки. Помідори щільно викладіть у банки та залийте окропом. Залиште на 10 хвилин.
3. У 2 літрах води розчиніть сіль і цукор, додайте перець горошком, часник і лавровий лист. Прокип’ятіть 10 хвилин. Наприкінці додайте лимонну кислоту.
Злийте воду з банок і залийте помідори гарячим маринадом.
4. Закрийте банки кришками, переверніть догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження.
Зберігати заготовку краще в прохолодному темному місці.
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