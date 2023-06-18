Ідеально до чаю: рецепт шотландських булочок з черешнею
Ці булочки ідеально доповнять каву чи чай. Вони легкі, пухкі і солодкі, в також дуже легко готуються.
Інгредієнти:
– Борошно пшеничне – 400 г
– Цукор – 115 г
– Розпушувач – 20 г
– Масло вершкове несолоне – 115 г
– Черешня – 150 г
– Вершки – 230 г
– Яйця курячі – 1 шт.
– Варення – 40 г
– Екстракт ванілі – 5 г
– Сіль – 5 г
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Спосіб приготування:
1. У миску просійте разом борошно, цукровий пісок, розпушувач та сіль. Поріжте вершкове масло та додайте до сухої суміші і порубайте ножем.
2. Помийте черешню, видаліть черешки та кісточки, розріжте навпіл. Додайте її до крихт і перемішайте.
3. Густі вершки, яйце, ягідне варення та ваніль змішайте та додайте до борошняно-черешневої маси, перемішайте.
4. Розкачайте тісто у прямокутник розміром приблизно 20 на 30 см. Обріжте краї ножем. Розріжте тісто навпіл поперек, потім вздовж на чотири частини, щоб вийшло 8 прямокутників. Кожен прямокутник розріжте навпіл по діагоналі, щоб вийшло 16 трикутників.
5. Перекладіть їх на застелене пергаментом деко і випікайте до золотистого кольору 20-25 хвилин при 200 градусах.
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