Ідеально до м‘яса: рецепт гострого соуса з зелених томатів та карі

Ця швидка і смачна закуска за рецептом від Shuba готується за кілька годин, зберігати можна понад рік, а розлітається зі столу за лічені хвилини.

Інгредієнти на 2 банки 500 мл:

Томат зелений – 1 кг

Часник, зубчики – 6 шт.

Імбир – 20 г

Перець червоний гострий – 5 г

Цукор – 200 г

Сіль – 1 ст. л.

Оцет 9% – 100 мл

Олія соняшникова рафінована – 2 ст. л.

Приправа карі – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Помідори помийте і поріжте невеликими шматками. Перекладіть у велику каструлю.

2. Часник, імбир та шматочок гострого перцю поріжте та додайте до помідорів.

3. Додайте олію, цукор, оцет, карі й сіль. Поставте каструлю на середній вогонь і тушкуйте після закипання 40 хвилин. Зніміть з вогню і перебийте все блендером.

4. Поверніть суміш на вогонь і після закипання варіть ще 5-7 хвилин та розлийте по стерилізованих банках. Закатайте, переверніть, вкутайте і залиште до повного остигання.

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