Ідеально на закуску: рецепт кабачкових кружечків з бринзою

Ці смачні канапки з бринзою є чудовою холодною закускою чи гарніром до м’ясних страв. Рецепт запропонував сайт Shuba.

Інгредієнти:

Кабачки – 4 шт.

Бринза – 200 г

Часник, зубчики – 4 шт.

Петрушка, пучок – 1 шт.

Майонез 67% – 70 г

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Спосіб приготування:

1. Кабачки почистьте кабачки та наріжте кружальцями товщиною 2 см. Одразу присоліть їх.

2. У великій сковороді розігрійте олію. Обваляйте кружальця в борошні й обсмажте на сковороді з двох сторін. Потім викладайте на тарілку з щільною паперовою серветкою.

3. Бринзу натріть у глибоку миску, додайте часник. Вимийте та обсушіть петрушку. Подрібніть зелень й додайте у миску з бринзою, додайте майонез та перемішайте.

4. Розкладіть кабачки на великій тарілці. Зверху викладіть начинку.

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