Ідеально збережену дерев’яну маску початку третього століття знайшли археологи в Японії: як виглядає

У Японії знайдена дерев’яна маска віком 1800 років, яку, ймовірно, використовували на сільськогосподарських фестивалях. Знахідка датується початком третього століття. Її виявили серед руїн Ніші-Івата в префектурі Осака, Японія.

Про цю знахідку оголосив Центр культурної спадщини Осаки. Як повідомляє місцеве видання TBS NEWS, експерти вважають, що артефакт мав важливе значення на впливових сільськогосподарських фестивалях, організованих впливовими людьми того часу.

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Дерев’яна маска, висічена з кедрового дерева, має розміри близько 30 см у висоту і 18 см в ширину. На ній вирізано два отвори для очей, отвір для рота та перфорований отвір, який, ймовірно, тримав мотузку для кріплення маски на обличчі.

"Маску знайшли в осадових відкладеннях на глибині 2,9 метра від поверхні землі. Її виявили поруч з уламком дерев’яного відра для води та спаленим дерев’яним предметом у формі мотики. Експерти вважають, що ці три предмети цілком могли бути представлені на сільськогосподарських фестивалях", – йдеться у повідомленні.

Вчені припустили, що маску могли використовувати в церемоніальних ритуалах під час значних сільськогосподарських свят приблизно 1800 років тому, в епоху Яйої. За цей час Японія перейшла до осілого сільськогосподарського суспільства, використовуючи методи землеробства, завезені з Кореї в регіон Кюсю.

Директор дослідницького центру Макімукугаку зауважив, що маску, ймовірно, демонстрували на фестивалях, тому що вона надто важка для носіння.

"Я вважаю, що маска представляла "дух голови", який, як вважалося, був богом у формі людини та представляв авторитет Окімі", – сказав він.

Окімі — це титул правителя королівства Ямато, політичного союзу могутніх сімей з центром у сучасній префектурі Нара, який правив з третього по сьоме століття.

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