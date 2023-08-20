Ігристий слабоалкогольний напій: як приготувати домашній квас на борошні
У літню спеку завжди хочеться охолодитися. Ми пропонуємо це зробити за допомогою домашнього напою. Мова йде про мучний квас – ігристий, ферментований, слабоалкогольний і слабогазований напій золотаво-коричневого кольору.
Рецептом квасу на борошні поділилися в Shuba. Зазначили, що це натуральний напій з низьким вмістом алкоголю (максимум 1,2%), який готується за допомогою декількох доступних інгредієнтів та всього за 20 хвилин.
Квасом можна насолоджуватися у самостійному варіанті, особливо влітку для боротьби зі спекою. Або ж використовувати його як основу для різних страв, наприклад, для приготування окрошки.
Інгредієнти, які знадобляться:
- Вода – 2.5 л.
- Житнє обдирне борошно – 150 г.
- Борошно пшеничне – 150 г.
- Цукор – 200 г.
- Родзинки – 50 г.
- Апельсин (цедра) – 2 ст. л.
Читайте також: Не викидайте старий чорний хліб: Клопотенко поділився рецептом домашнього квасу
Приготування:
- У каструлю на 4-5 літрів додайте житнє та пшеничне борошно, воду (500 мл теплої кипʼяченої) та цукор, добре змішайте.
- Додайте родзинки, перемішайте. Накрийте каструлю марлею у кілька шарів та залиште на добу для бродіння.
- Через добу цедру апельсина, нарізану соломкою, злегка підсушіть в духовці протягом 8-10 хвилин. Додайте до каструлі цукати, накрийте марлею, залиште ще на добу.
- Процідіть готовий квас та зберігайте у холодильнику або погребі 3-4 дні.
Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати квас з полуниці.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!