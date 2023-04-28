Не викидайте старий чорний хліб: Клопотенко поділився рецептом домашнього квасу

Квас є популярним напоєм, який гарно тамує спрагу під час спеки. Цей освіжаючий напій можна приготувати й вдома, особливо якщо ви маєте шматки черствого чорного хліба.

Рецептом "домашнього квасу" поділився відомий український кухар Євген Клопотенко. Він переконує, що готувати його просто та швидко.

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Вам знадобляться такі продукти:

Бородинський хліб (або український) – 400 грамів

Цукор – 70 г

Живі дріжджі – 2 г

Вода – 2,5 л

Як готувати:

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Хліб поріжте кубиками (шириною близько 1,5 см) та підсушіть на пательні без олії.

Покришіть дріжджі руками у невелику миску та залийте 100 мл води, додайте 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться.

Перекладіть хліб в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився.

Долийте води до верху банки, злегка перемішайте. Закрийте нещільно кришкою і залиште бродити за кімнатної температури до 4 днів.

"Чим більше ви будете витримувати квас ти більш насиченим і різким буде його смак", – каже Клопотенко.

Коли квас приготується, процідіть його у глечик чи у банки та поставте у холодильник. Домашній квас можна зберігати в холоді до 10 днів.

Зверніть увагу на поради з приготування спаржі від Євгена Клопотенка.

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