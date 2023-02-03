Їх уже більше тисячі: українські полярники показали миле відео народження пінгвінятка на станції Академік Вернадський

Біля станції "Академіка Вернадського" народився ще один пінгвін. Навколо станції "Вернадського" зараз триває справжній бебі-бум субантарктичних пінгвінів. Дорослих тут уже близько 3 тисяч, а малюків – біля 1300. Національний антарктичний науковий центр опублікував ще одне неймовірне відео появи на світ пінгвінятка від біологині Марти Дзиндри.

"Поки його сестричка чи братик ще чекає в яйці, це сміливе пташенятко вже вирвалося "на волю", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Станцію "Академік Вернадський" замело снігом на 3,5 м і по даху ходять пінгвіни

Маленьких пінгвінів там вже більше тисячі, а також є гнізда, де батьки ще висиджують яйця. За останні 15 років популяція субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез суттєво зросла. Якщо 2007-го там лише почали з'являтися перші гнізда, то у 2020-му була рекордна кількість пінгвінів – 1800.

Пінгвінам навіть довелося заснувати нову, третю субколонію в центральній частині через брак місця на берегах острова. Зараз на Галіндезі трохи більше ніж 1600 гнізд.

Постійний моніторинг пінгвінів дає змогу вченим чітко задокументувати факт зміни клімату в регіоні та реакцію природи на ці зміни. Субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, і на цей острів перемістилися лише тоді, коли умови для них стали комфортними.

"Тож продовжуємо спостерігати за цими непересічними створіннями і ділимося з вами найцікавішими моментами", – пишуть науковці.

Нагадаємо, раніше українські науковці, що працюють в Національному антарктичному науковому центрі, показали, як підросли пінгвіненята, що вилупилися на антарктичній станції "Академік Вернадський" на початку грудня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!