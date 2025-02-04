IIHF продовжила відсторонення росії та білорусі: що далі для світового хокею?

Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно оголосила про продовження відсторонення збірних росії та білорусі від міжнародних змагань у сезоні 2024/2025. Це рішення означає, що ці команди не братимуть участь у чемпіонаті світу 2024 року, а білоруська збірна втратить можливість виступати у фінальному раунді кваліфікації до Олімпійських ігор 2026 року. Остаточне рішення щодо їхньої участі у змаганнях сезону 2025/2026 буде ухвалене в травні 2025 року, що залишає певний простір для подальших змін у спортивній політиці.

Відсторонення цих команд змінює розподіл сил у міжнародному хокеї, даючи новим учасникам більше шансів проявити себе на світовій арені. Для таких збірних, як Німеччина, Швейцарія або Словаччина, відкриваються нові можливості потрапити до пізніх стадій турніру, що може зробити змагання ще більш напруженими та непередбачуваними. Зміни можуть зачепити і формат турніру, адже відсутність двох збірних вимагає коригування структури відбору та потенційного розширення списку учасників чемпіонатів світу в майбутньому.

Гравці з росії та білорусі змушені шукати шляхи для продовження своєї кар’єри за межами національних ліг, оскільки їхні можливості виступати на міжнародній арені залишаються обмеженими. Багато хокеїстів прагнуть перейти до європейських ліг або команд Північної Америки, щоб зберегти змагальний рівень та не втратити форму. Це також може суттєво вплинути на рівень Континентальної хокейної ліги (КХЛ), яка без міжнародного досвіду своїх гравців може втратити свою конкурентоспроможність та популярність навіть у власному регіоні.

Світова хокейна спільнота отримала унікальний шанс на оновлення розстановки сил серед провідних збірних, що сприятиме появі нових команд серед фаворитів міжнародних турнірів. Вболівальники можуть побачити нові обличчя та цікаві матчі, а самі команди отримують додаткові стимули розвивати молодих хокеїстів. Водночас у самій росії та білорусі популярність хокею може піти на спад, оскільки відсутність великих міжнародних турнірів знижує рівень зацікавленості серед глядачів і впливає на фінансування хокейних програм.

Остаточне рішення щодо повернення цих збірних у світовий хокей буде ухвалене в травні 2025 року на засіданні Ради IIHF, однак поки що перспективи їхнього повернення залишаються невизначеними. Це рішення має велике значення не лише для безпосередньо відсторонених команд, а й для загальної структури чемпіонатів світу, адже воно визначить подальший розвиток світового хокею та може змінити баланс між його ключовими учасниками. Вболівальники отримають можливість спостерігати за абсолютно новими розкладами сил на міжнародній арені, що зробить наступні турніри ще більш інтригуючими.

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