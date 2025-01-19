Ілля Ковтун може пропустити рік без турнірів: що відбувається з українським гімнастом

Український гімнаст Ілля Ковтун, один із найуспішніших молодих спортсменів, вирішив змінити громадянство, подавши папери на отримання хорватського паспорта. Разом із наставницею Іриною Горбачовою (Надюк) він уже три роки проживає та тренується у Хорватії, що стало вагомою причиною для такого кроку. Відомо, що цей вибір може супроводжуватися юридичними труднощами, адже українська сторона, можливо, скористається своїм правом застосувати так званий "карантин". Це означає, що Ковтун ризикує втратити змогу брати участь у чемпіонатах світу та Європи протягом року після зміни спортивного громадянства.

Рішення спортсмена вже викликало резонанс у спортивних колах, адже Україна ризикує втратити одного з провідних гімнастів, який стабільно приносив нагороди на міжнародній арені. За словами головного тренера збірної Хорватії Володимира Маджаревича, вони готові до можливого річного усунення Ковтуна від великих змагань. Однак, навіть якщо "карантин" буде запроваджений, гімнаст зможе продовжувати виступати в клубних першостях Німеччини чи Франції. Такі ліги не вимагають певного громадянства, що дозволить йому зберігати форму та залишатися активним на високому рівні.

Ситуація Ковтуна піднімає важливі питання щодо умов для українських спортсменів. Втрата талановитих атлетів, які вирішують представляти інші країни, стає серйозним викликом для національної спортивної системи. Попри його здобутки, які мали вагомий вплив на позиції збірної України у гімнастичному світі, підтримка на державному рівні, очевидно, була недостатньою. Для вболівальників це сумна новина, адже виступи Іллі під українським прапором завжди викликали гордість.

Самому Ковтуну також доведеться пройти непростий шлях пристосування до нових умов. Річний "карантин" може вплинути на його змагальну форму, адже пропуск міжнародних турнірів — це не лише втрата медалей, а й зниження рівня конкуренції, необхідного для подальшого прогресу. Водночас тривалий період без світових змагань дасть йому можливість зосередитися на вдосконаленні техніки та підготовці до наступних випробувань. Хорватія ж, отримуючи такого спортсмена, може значно посилити свої позиції у гімнастичному спорті, адже Ковтун має великий досвід і потенціал.

Приклад Іллі Ковтуна є прикладом складного вибору, який постає перед багатьма спортсменами, що прагнуть кращих умов для кар’єрного розвитку. Вона також ставить запитання до української спортивної системи: як утримати таланти вдома і створити для них можливості для реалізації на найвищому рівні? Незалежно від розвитку подій, кар'єра Ковтуна залишатиметься під пильною увагою вболівальників і фахівців, які будуть спостерігати за тим, як він справляється з новими викликами на іншій спортивній арені.

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