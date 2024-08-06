Чи мають право українці відмовитись від повірки лічильників

Витрати на перевірку вимірювальних приладів лягають на плечі споживача. Регулярна перевірка вимірювальних пристроїв, зокрема лічильників гарячого водопостачання та теплової енергії, є обов'язком користувачів комунальних послуг.

Про це нагадали представники "Облтеплокомуненерго".

Перевірку відповідних вимірювальних пристроїв необхідно проводити кожні чотири роки для гарантії їх коректної роботи та точного обліку спожитих комунальних ресурсів.

При цьому користувач має право самостійно обрати сертифіковану організацію для проведення перевірки лічильників і власним коштом оплатити цю процедуру. Ціновий діапазон коливається від 350 до понад 1000 гривень.

Після завершення метрологічної перевірки приладів обліку води та тепла споживач зобов'язаний передати отриману інформацію до відповідних комунальних служб.

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Уникнути перевірки лічильників неможливо. Якщо користувач ігнорує встановлені терміни обов'язкової перевірки вимірювальних приладів, комунальне підприємство втрачає право використовувати показання таких лічильників для розрахунків. У такому випадку нарахування здійснюватимуться за методикою, яка застосовується до помешкань без індивідуальних засобів обліку, що може призвести до суттєвого зростання сум у платіжних документах.

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