Чи мають право військові на відпустку за кордоном та що робити, щоб виїхати

В умовах воєнного стану та мобілізації питання виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років залишається гострим.

Однак, військовослужбовці мають право на відпустку за кордоном, але з певними нюансами. Про це пише ТСН.

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Як оформити відпустку:

Отримання дозволу:

Рапорт

Спершу необхідно написати рапорт командиру військової частини. У ньому зазначте:

Країну, яку плануєте відвідати.

Адресу місця проживання в цій країні.

Подайте рапорт не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки. Командир частини розглядає рапорт та приймає рішення про надання дозволу на виїзд.

Підготовка документів:

Військово-обліковий документ: Посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця.

Посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця. Відпускний квиток: З відміткою "відпустка за кордоном". Якщо такої немає, знадобиться витяг з наказу про відпустку з зазначенням дозволу на виїзд.

З відміткою "відпустка за кордоном". Якщо такої немає, знадобиться витяг з наказу про відпустку з зазначенням дозволу на виїзд. Закордонний паспорт: Дійсний закордонний паспорт (ID-картка або книжка).

Додаткові кроки:

Витяг з наказу: Отримайте витяг з наказу про відпустку з зазначенням можливості перетину кордону.

Отримайте витяг з наказу про відпустку з зазначенням можливості перетину кордону. Облік ВСП: Зареєструйтеся у Військовій службі правопорядку.

Важливо:

Остаточне рішення про виїзд за кордон приймає командир частини. Вимоги та порядок оформлення можуть відрізнятися в різних військових частинах.

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