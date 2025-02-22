Чи мають працівники агропідприємств право на бронь та як її отримати

Працівники аграрних підприємств, які відіграють критично важливу роль в українській економіці, мають право на бронь від мобілізації.

Юрист Дмитро Франчук пояснив, що аграрії можуть отримати бронювання відповідно до законодавства, але цей процес має свої особливості. Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на бронь мають працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують функціонування агропромислового комплексу під час посівної або жнивної кампанії.

Підприємства аграрного сектору можуть скористатися цим правом, якщо вони внесені до переліку критично важливих для економіки та продовольчої безпеки країни. Для цього їхнє керівництво має подати відповідні документи до Міністерства аграрної політики України, яке погоджує списки з Генеральним штабом ЗСУ. Після отримання бронювання такі працівники не підлягають мобілізації. Про це пише РБК.

Залежно від регіону та типу господарства, аграрії також можуть звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) з клопотанням про відстрочку на період посівної чи збору врожаю. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують їхню зайнятість у сільськогосподарських роботах, зокрема довідку від підприємства, трудовий договір або документи на фермерське господарство.

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Фермери, які працюють як фізичні особи-підприємці або засновники фермерських господарств, також можуть претендувати на відстрочку, якщо доведуть, що їхня діяльність є критично важливою для регіону. Це можуть бути документи про площу оброблюваних земель, наявність найманих працівників чи обсяги виробництва сільськогосподарської продукції.

У деяких випадках аграрії отримують бронь лише на період посівної або збору врожаю, хоча законодавчо це не закріплено. Важливу роль відіграють рішення місцевих військових адміністрацій та подані запити від аграрних підприємств.

Франчук радить заздалегідь звертатися до Міністерства аграрної політики та обласних військових адміністрацій для внесення підприємства до списку критично важливих. Якщо ж мобілізація вже відбулася, її можна оскаржити в суді, аргументуючи необхідністю продовження роботи у сфері сільського господарства.

Зазначимо, що бронюванню підлягає до 50% військовозобов'язаних працівників, а в окремих випадках – до 100%.

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