Мають лише 10 днів: українських водіїв попереджають про штрафи через посвідчення водія

Водії, які змінили свої персональні дані, повинні замінити посвідчення водія протягом 10 днів, інакше їм загрожує штраф. Це особливо актуально для жінок, які змінили прізвище після одруження.

Якщо вони часто керують транспортом, їм обов’язково потрібно оновити документ. Всі водії повинні мати актуальні дані на посвідченні водія під час поїздок, адже в разі зупинки правоохоронцями це може стати причиною для перевірки, пише PMG.

Існує два способи обміну водійського посвідчення. Перший – особисто звернутись до сервісного центру МВС, другий – скористатися онлайн-кабінетом водія.

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Якщо обрано варіант з відвідуванням сервісного центру, слід мати при собі паспорт з актуальним місцем проживання або ID-картку, ідентифікаційний код, старе водійське посвідчення та документ, що підтверджує зміну персональних даних. У такому разі обмін здійснюється протягом доби, а вартість послуги – 572 гривні.

Якщо ж обрано онлайн-метод, потрібно авторизуватися в кабінеті водія, завантажити скановані копії документів, оплатити послугу та вибрати зручний спосіб доставки нових прав – через "Укрпошту", кур’єром або до найближчого сервісного центру МВС.

Процес обміну посвідчення займає 10 днів, а на доставку документа додається ще 5 днів. Окрім того, громадяни повинні оплатити логістичні витрати, які складають 294 гривні.

На порталі Головного сервісного центру МВС вказано, що під час воєнного стану обмін посвідчення можна здійснити без надання медичної довідки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українських водіїв загрожує покарання за відсутність техогляду.

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