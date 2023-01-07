'Імпортозамістили Теслу': росіяни планують представити у Криму електромобіль на базі УАЗ 'Буханка'

Росіяни анонсували плани підприємства "Елькафа" влітку 2023 року випустити серійну версію позашляховика УАЗ-452 "Буханка" з електродвигуном. Представити електромобіль планують на території тимчасово окупованого Криму.

Електромобіль передбачається випробувати в умовах гірського та степового Криму, оцінити його в літніх та зимових умовах експлуатації. Про це заявив голова асоціації розвитку електромобільного транспорту "Рустранселектро" Михайло Демурія, пишуть росЗМІ.

Зазначається, що "Елькафа" запустило науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розробки набору компонентів для переобладнання автомобілів УАЗ в електромобілі.

"Донором" взяли УАЗ "Буханка" для переобладнання автомобілів, що серійно випускаються в електромобілі. Підписано угоду із автозаводом УАЗ, вони допомагають інженерним ресурсом. Думаю, що навесні ми вже почнемо випробування та доопрацювання. До середини чи до кінця літа вже буде справжній продукт", – сказав Демурія.

За його словами, зараз уже ведуться роботи із сертифікації набору компонентів для переобладнання автомобіля в електромобіль.

У коментарях до новини у Telegram-каналах люди почали жартувати, що таким чином рф імпортозамістила американський електромобіль Тесла, та запитувати, що сталося з "електроЛадою".

"Як у тому анекдоті, що б не робили, все одно жигулі виходять", – написав один з користувачів соцмережі.

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