Індексація пенсій 2023: кому з українців збільшать пенсію та на скільки

У 2023 році влада передбачила поетапну індексацію та перерахунок виплат пенсіонерам. Про надбавки пенсіонерам розповіло видання "На пенсії".

За словами Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на основі солідарності та субсидування, фінансується державою і є збитковою.

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Однак, солідарність у системі пенсійного страхування не є всеосяжною, оскільки існують категорії громадян, які отримують пенсію залежно від свого статусу.

Зокрема, спеціальні підходи до пенсій мають судді, прокурори, чорнобильці, митники, науковці та чиновники різних рівнів. Це призводить до значних розбіжностей між мінімальною та максимальною пенсією в Україні, які відрізняються в десять разів.

У зв'язку з цим були введені програми підтримки пенсіонерів з мінімальною пенсією. У останні роки держава кілька разів збільшувала розмір пенсійних виплат і введені доплати до пенсій залежно від віку.

У 2023 році підвищені пенсії отримають:

пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, продовжать отримувати доплату до пенсії до 570 гривень;

пенсіонери віком 75-80 років – до 456 гривень;

а пенсіонери віком 70-75 років – до 300 гривень.

"Завдяки цим заходам близько 4 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію у розмірі від 3 до 4 тисяч гривень", – зазначили у Комітеті.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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