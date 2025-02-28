Індексація пенсій: хто отримає підвищення з 1 березня
Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо індексації пенсійних та страхових виплат у 2025 році. Перерахунок торкнеться пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом підвищення 1,115.
Індексація охопить отримувачів пенсій із солідарної системи, колишніх військовослужбовців, чорнобильців, осіб із пенсією за особливі заслуги, а також колишніх державних службовців та науковців. Про це пише РБК.
Для громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх чотирьох років, встановлено такі коефіцієнти індексації:
- 2021 рік — 1,0575
- 2022 рік — 1,046
- 2023 рік — 1,0345
- 2024 рік — 1,023
Максимальна надбавка внаслідок перерахунку не перевищуватиме 1500 гривень. Якщо підвищення пенсії становить менше ніж 100 гривень, буде встановлена доплата до цього рівня.
Перерахунок для працюючих пенсіонерів
З 1 квітня 2025 року без додаткових звернень буде проведено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, це стосуватиметься 629 тисяч осіб.
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Надбавки для літніх пенсіонерів
- Пенсіонери віком 65+ (непрацюючі, зі страховим стажем 35 років для чоловіків і 30 для жінок), які отримують пенсію менш ніж 3758 грн, отримають доплату до цього рівня.
- Особи віком 80+, зі страховим стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, отримають аналогічну доплату до 3758 грн.
- Пенсіонери віком 70–80 років, які мають повний страховий стаж, отримають доплату до 3613 грн.
- Особи молодші 70 років, які відповідають аналогічним вимогам щодо стажу, отримають доплату до 3323 грн.
- Інші непрацюючі пенсіонери, чия пенсія нижча за 3038 грн, також отримають відповідну доплату.
Для пенсіонерів 70–80 років із неповним страховим стажем розмір доплати буде розраховуватися пропорційно наявним рокам роботи, виходячи з рівня 3613 грн. Водночас пенсійна виплата для осіб віком 75–80 років зі страховим стажем від 25 років у чоловіків і 20 років у жінок не може бути нижчою за 3613 грн.
Нагадаємо, у ПФУ затвердили головний показник, від якого залежить індексація пенсій у 2025 році.
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