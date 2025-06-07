Індексація пенсій: чи вплине це на отримання субсидій
У березні 2025 року в Україні відбулася чергова індексація пенсій — виплати зросли на 11,5%. Однак для частини пенсіонерів це підвищення мало неочікувані наслідки: через зростання доходів деякі з них втратили право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це повідомляє портал "На пенсії". Попри відносно невелике збільшення пенсій, у низки громадян зросла сума середньомісячного доходу, яка тепер перевищує встановлений поріг — 4 240 гривень на одну особу в родині. Відповідно до нових правил, запроваджених у 2025 році, якщо цей ліміт перевищено — пільга на комуналку автоматично скасовується.
Чим відрізняються пільги від субсидій
Хоча і пільги, і субсидії мають одну мету — допомогти сплатити комунальні послуги, механізм їх дії різний:
- Субсидія — це адресна грошова допомога, яка надходить на рахунок отримувача і використовується для покриття частини витрат на ЖКП. Її може оформити будь-хто, якщо відповідає критеріям доходу.
- Пільга — це знижка на комунальні платежі, яка одразу враховується у платіжках. Вона надається виключно певним соціальним категоріям і діє протягом року.
Хто має право на пільги
Право на пільги мають такі категорії громадян:
- ветерани війни;
- ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;
- багатодітні родини;
- працівники бюджетної сфери (вчителі, медики, бібліотекарі, культурні працівники), які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу.
Пільги також поширюються на членів їхніх сімей: чоловіка або дружину, дітей до 18 років, а також осіб з інвалідністю, які перебувають на утриманні.
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Що робити, якщо пільгу скасували
Якщо після підвищення пенсії ваш дохід перевищив допустимий рівень, і пільгу скасували — не варто панікувати. Ви маєте право звернутися за субсидією, яка розраховується індивідуально з урахуванням витрат на комунальні послуги та загального доходу родини.
Подати заяву можна:
- Офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду;
- Онлайн — через вебпортал ПФУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як страховий стаж впливає на розмір пенсії.
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