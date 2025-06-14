Іран атакував Ізраїль новою хвилею ракет: вибухи сколихнули Тель-Авів і Єрусалим, десятки поранених (відео)

Починаючи з вечора 13 червня, Іран кілька разів завдавав ударів по Ізраїлю – наразі вже відомо про чотири окремі хвилі атак. Армія оборони Ізраїлю повідомляла про черговий запуск ракет, який намагалися зупинити ізраїльські системи ППО.

В низці областей країни знову пролунали сигнали повітряної тривоги – зокрема, в Єрусалимі, Тель-Авіві та ряді інших населених пунктів. Про це ЦАХАЛ повідомив в Telegram, пише видання NV.

У кількох містах під час обстрілів пролунали вибухи — водночас фіксувалася інтенсивна робота систем ППО. Поблизу Ейлата були виявлені та перехоплені два невідомі об’єкти, ймовірно безпілотники, що наближалися з напрямку долини Арава.

Станом на 7:00 ранку внаслідок чергового ракетного удару по центральному Ізраїлю загинула одна особа, ще понад 20 отримали поранення. Особливо постраждав Рішон-ле-Ціон, що розташований південніше Тель-Авіва, де ракета з Ірану влучила неподалік житлових будинків. Як повідомляє CNN, посилаючись на місцеві екстрені служби, інцидент спричинив значні руйнування.

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У мережі з’явилися відео наслідків удару по цьому регіону Ізраїлю – на кадрах зафіксовані зруйновані будівлі та велика кількість рятувальників і військових, які працюють на місці інциденту.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль завдав удару по ядерних та військових обʼєктах Ірану. В наслідок атаки загинув начальник КВІР Хасейн Саламі.

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