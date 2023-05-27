Використайте кока-колу для очищення чайника від накипу: результат здивує

Як почистити чайник від накипу за допомогою Coca-Cola - як видалити накип з чайника

В електрочайнику з часом з'являється накип, який треба регулярно очищати. Інакше використання приладу може бути шкідливим та змінити смак напоїв.

Цей товстий шар не тільки пошкодить електричний пристрій, його частинки можуть потрапити в ваш чай або каву. Видання Sante Plus поділилось швидким та ефективним способом видалити вапняні відкладення за допомогою Coca-Cola.

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Coca-Cola призначена не лише для втамування спраги. Ця солодка вода має неймовірні очищаючі властивості, зокрема очистити столове срібло від іржі, пригорілі каструлі, продезінфікувати ванну та туалет, позбутися мильного нальоту та цвілі тощо.

Що викликає вапняний наліт у чайнику

Накип в чайнику є результатом поганої якості води. Якщо ви помітили його скупчення на стінках пристрою, це означає, що вода у вашому регіоні досить жорстка. Така проблема свідчить про надлишок кальцію і магнію у воді. Вирішити цю незручність можна лише частково, використовуючи чайники з фільтрами або водопровідні фільтри. Але повністю усунути проблему все одно буде складно. Все, що вам потрібно робити, це регулярно дезінфікувати прилади, включно з видаленням накипу з чайника.

Ви зможете використовувати спеціалізовані продукти, доступні скрізь, у формі таблеток або маленьких пакетиків. Або ж використати альтернативні методи.

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Як очистити чайник від накипу кока-колою

Налийте склянку Coca-Cola в чайник, додайте ще води і доведіть суміш до кипіння. Потім залиште приблизно на 30 хвилин. Після цього для промивання знову закип’ятіть чисту воду в чайнику, бажано кілька разів. Ви помітите, що шар накипу буде ідеально видалено.

Coca-Cola має потужні переваги видалення накипу. Ви навіть можете використовувати його для видалення інкрустованого вапняку в усіх санвузлах і навіть в унітазі, щоб видалити жовтуваті плями.

Якщо стінки чайника зроблені з прозорого матеріалу, то навіть найтонший шар вапняного нальоту відразу стає помітним. Тому таке обладнання потрібно буде чистити частіше, ніж металеве. Якщо вода не надто насичена вапняком, рекомендується щомісячне очищення.

Щоб уникнути утворення товстого шару шкідливого накипу, необхідно:

Як запобіжний захід налийте в чайник свіжої води.

Не залишайте в чайнику навіть кількох крапель води.

Не забувайте завжди добре висушувати.

Проводьте профілактичне очищення з частотою 1 раз на 2-4 тижні.

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Нагадаємо, що пральна машина – один з найважливіших побутових приладів у домі. Щоб вона довго служила, важливо вчасно та якісно її очищувати.

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