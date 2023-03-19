Зіпсуєте життя молодим: 10 подарунків, які не можна дарувати на весілля

Що не можна дарувати на весілля

Весілля – урочиста подія, яка надовго залишається в пам'яті не тільки молодят, але й гостей. Проте деякі подарунки можуть накликати біду на новостворену сім'ю.

Є список заборонених предметів на весілля. UAportal розповідає, які речі краще ніколи не дарувати, аби не зіпсувати сімейне життя.

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Що не заведено дарувати на весілля

1. Антикваріат. Ретро-речі – абсолютно невдалий подарунок на весілля. Вони можуть зберігати спогади попередніх власників, які не завжди хороші. Предмети старовини часом несуть негативну, навіть згубну, енергетику. Тому не наражайте на небезпеку молодят.

2. Дитячі речі. У народі кажуть, що дарувати одяг ще ненароджених дітей – до труднощів та біди із зачаттям дитини. Крім того, ви не знаєте, чи хоче пара мати дітей та коли. Тому такий подарунок може бути просто недоречним.

3. Дзеркало. Дзеркало, на думку езотериків, є "містком" між світом живих та мертвих. Воно підштовхує людей до самозамилування. Тому після такого подарунку у когось з пари виникне егоїзм, а стосунки можуть розпастися.

4. Свічка. Такий подарунок може стати дуже небезпечним для подружжя. Оскільки свічка є символом довговічності шлюбу. Поки вона горить, то люди любитимуть та поважатимуть один одного. Як тільки згасне, то почуття пари можуть охолонути. Тому не варто спокушати долю, даруючи подібні речі.

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5. Годинник. Будь-який циферблат відраховує час власника до смерті. Таку річ взагалі не бажано дарувати, тим паче на весілля. Це може спровокувати розрив пари, або ж навіть смерть.

6. Порожні вази. Якщо подарувати таку річ, то можете накликати бідність та нецікаве життя на молодят.

Вазу можна подарувати, якщо на дно покласти монету для нейтралізації негативу. Це ж стосується інших речей, що є порожніми в середині (каструлі, келихи, графини тощо).

Крім цього, банальним та неетичним вважається дарувати кухонне начиння. Оскільки господиня може сама вирішити та придбати, який саме посуд їй потрібен.

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7. Постільна білизна (простирадла, наволочки, підковдри, рушники) є дуже особистими речами, які мають купувати ті, хто їх буде використовувати. Тому не варто дарувати нареченим постіль, особливо з квітами з шипами. Це може спровокувати сварку між закоханими, що призведе до розлучення.

8. Колючо-ріжучі предмети, зокрема ножі, столові прибори, інструменти, зброю, не потрібно дарувати на весілля. Такі речі – до постійних сварок у молодій сім’ї.

9. Кондиціонери та інші предмети, які мають відношення до повітря (віяло, кондиціонер, витяжка, вентилятор). Такі речі можуть розлучити пару чи охолодити їхні стосунки. Вважається, що це до повітряних стосунків.

10. Рослини та квіти в горщиках у жодному разі не треба дарувати молодям. Народні повір'я кажуть, що це може підірвати здоров’я новоствореної сім'ї. Крім цього, молода пара не зможе продовжити рід.

Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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