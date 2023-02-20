'Історичний візит': фоторепортаж із зустрічі Зеленського та Байдена в Києві

У Києві 20 лютого відбулася історична подія – президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до української столиці з неоголошеним візитом. Під час візиту американський лідер зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Пресслужба Білого дому повідомила, що метою візиту Байдена було "підтвердити непохитну та непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України".

В Офісі президента України зауважили, що Зеленський "зустрів високого гостя на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці".

Після того, як президенти України та США поспілкувалися у форматі віч-на-віч, Володимир Зеленський зазначив, що візит Джозефа Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

Читайте також: Мережа вибухнула мемами через візит Байдена в Київ і істерику росіян (фото)

Він додав, що Байден особисто та американські громадяни з самого початку розв’язаної росією повномасштабної війни були разом з Україною.

"Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", – сказав Зеленський, звертаючися до Байдена.

Глава держави зауважив, що з Байденом вони мають намір обговорити кроки, "щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року".

За повідомленням пресслужби ОП, Байден вкотре підтвердив, що "США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії".

Також президент США розповів про намір обговорити, як Штати та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність.

Під час брифінгу після спілкування з Байденом Зеленський сказав, що результат цього візиту американського лідера до Києва стане відчутним на полі бою у боротьбі з росіянами.

"Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій", – сказав він.

Тим часом Байден під час візиту в Київ анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти росії.

Пакет допомоги для України буде коштувати 50 млн доларів. Американський лідер сказав, що в нього увійде постачання критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радіолокаційні системи, "щоб допомогти захистити український народ від повітряних атак".

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибув президент США Джо Байден. Він відвідав Київ перед поїздкою до Польщі, що була анонсована раніше.

Нагадаємо, останній раз президент Зеленський зустрічався з американським лідером у грудні 2022 року. Це сталося під час візиту українського президента до США.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!