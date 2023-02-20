'Исторический визит': фоторепортаж со встречи Зеленского и Байдена в Киеве

В Киеве 20 февраля произошло историческое событие – президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом. В ходе визита американский лидер встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что целью визита Байдена было "подтвердить непреклонную и непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

В Офисе президента Украины отметили, что Зеленский "встретил высокого гостя на крыльце Мариинского дворца в центре столицы".

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После того как президенты Украины и США пообщались в формате лицом к лицу, Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена является чрезвычайно важным сигналом поддержки для Украины и украинцев.

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Он добавил, что Байден лично и американские граждане изначально развязанной россией полномасштабной войны были вместе с Украиной.

"Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса", – сказал Зеленский, обращаясь к Байдену.

Глава государства отметил, что с Байденом они намерены обсудить шаги, "чтобы остановить войну, чтобы преуспеть в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году".

По сообщению пресс-службы ОП, Байден еще раз подтвердил, что "США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии".

Также президент США рассказал о намерении обсудить, как Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

В ходе брифинга после общения с Байденом Зеленский сказал, что результат этого визита американского лидера в Киев станет ощутимым на поле боя в борьбе с россиянами.

"Результаты этих визитов, безусловно, будут ощутимы на поле боя, в усилении наших воинов и в освобождении наших территорий", – сказал он.

В то же время Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии.

Пакет пособий для Украины будет стоить 50 млн долларов. Американский лидер сказал, что в него войдет поставка критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые и радиолокационные системы, "чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных атак".

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл президент США Джо Байден. Он посетил Киев перед поездкой в Польшу, анонсированную ранее.

Напомним, в последний раз президент Зеленский встречался с американским лидером в декабре 2022 года. Это произошло во время визита украинского президента в США.

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