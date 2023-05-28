Італійський хліб за 30 хвилин: як приготувати фокаччу
Фокачча – це італійський хліб, який нагадує піцу. Вона робиться з дріжджового тіста з різними топінгами – помідорами, зеленню, часником.
Інгредієнти:
– борошно - 500 г;
– цукор - 1,5 ч. л.;
– дріжджі сухі - 1 ч. л.;
– сіль - 1 ч. л.;
– вода - 350-400 мл;
– олія - 30 мл.
Для начинки:
– базилік - 1 пучок;
– часник - 2-3 зубчики;
– олія - 2-3 ст. л.;
– твердий сир - за смаком;
– помідори черрі - 8-10 шт.;
– сіль крупна.
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Спосіб приготування:
1. Змішайте борошно, цукор та дріжджі. Посоліть, додайте воду і перемішайте. Потім додайте олію. Накрийте плівкою, залиште підходити на 1 годину. Зніміть плівку та руками в олії обімніть тісто.
2. Сформуйте з нього кулю та поставте у холодильник на добу.
3. Дістаньте тісто з холодильника, зніміть плівку. Підготовлену форму застеліть пергаментом та присипте манкою.
4.Тісто викладіть у форму та руками, змазаними олією, акуратно розподіліть тісто по формі та почекайте, доки воно підніметься.
5. Начинка: всі інгредієнти начинки викладіть на тісто, полийте оливковою олією.
6. Випікайте при температурі 250°C 20-30 хвилин.
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