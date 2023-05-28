Італійський хліб за 30 хвилин: як приготувати фокаччу

Фокачча – це італійський хліб, який нагадує піцу. Вона робиться з дріжджового тіста з різними топінгами – помідорами, зеленню, часником.

Інгредієнти:

– борошно - 500 г;

– цукор - 1,5 ч. л.;

– дріжджі сухі - 1 ч. л.;

– сіль - 1 ч. л.;

– вода - 350-400 мл;

– олія - 30 мл.

Для начинки:

– базилік - 1 пучок;

– часник - 2-3 зубчики;

– олія - 2-3 ст. л.;

– твердий сир - за смаком;

– помідори черрі - 8-10 шт.;

– сіль крупна.

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Спосіб приготування:

1. Змішайте борошно, цукор та дріжджі. Посоліть, додайте воду і перемішайте. Потім додайте олію. Накрийте плівкою, залиште підходити на 1 годину. Зніміть плівку та руками в олії обімніть тісто.

2. Сформуйте з нього кулю та поставте у холодильник на добу.

3. Дістаньте тісто з холодильника, зніміть плівку. Підготовлену форму застеліть пергаментом та присипте манкою.

4.Тісто викладіть у форму та руками, змазаними олією, акуратно розподіліть тісто по формі та почекайте, доки воно підніметься.

5. Начинка: всі інгредієнти начинки викладіть на тісто, полийте оливковою олією.

6. Випікайте при температурі 250°C 20-30 хвилин.

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