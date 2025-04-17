Червень і тарифи: чи готуватися українцям до вищих рахунків за світло

Упродовж останніх двох років тарифи на електроенергію в Україні традиційно змінювалися з 1 червня. Однак цього року ситуація може бути іншою – після завершення опалювального сезону вартість світла, ймовірно, залишиться на нинішньому рівні.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, наразі в уряді не обговорюють питання підвищення цін на комунальні послуги.

"На сьогодні в Кабміні не ведеться жодних дискусій про зміну тарифів. Ми не розглядали можливість їх збільшення у найближчій перспективі", – зазначив Шмигаль.

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Таким чином, після 30 квітня українці й далі сплачуватимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас варто нагадати, що в попередні роки аналогічні заяви не завжди відповідали фактичному розвитку подій – тарифи змінювалися згодом.

Останній раз ціна на електроенергію зросла саме 1 червня 2024 року. Підвищення пояснили необхідністю фінансування робіт з відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських атак.

До слова, раніше повідомлялося, що з травня частина українців може втратити право на субсидії – після завершення опалювального сезону уряд планує переглянути список одержувачів допомоги.

Нагадаємо, деяким українцям доводиться оплачувати комуналку за своїх сусідів.

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