Червень під дощем? синоптики розповіли, чи варто українцям чекати велику кількість опадів

З початком літа в Україні активізуються грози. Все частіше фіксуються шквали та випадіння граду.

Про те, чи очікується значна кількість опадів у червні, розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише 24 Канал. За її словами, у червні кількість опадів в Україні передбачається в межах кліматичної норми – приблизно від 80% до 120%.

Це відповідає 45–82 мм для рівнинних регіонів і 103–152 мм для Карпат і окремих районів Прикарпаття. Птуха пояснила, що для літа типовим є нерівномірний розподіл опадів: у деяких областях їх може бути більше, в інших — трохи менше. Втім, загалом по країні прогнозують середні показники, близькі до звичних для цього місяця.

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До речі, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря в червні буде трохи перевищувати кліматичну норму – приблизно на 1,5–2 °C.

Як зазначила синоптикиня Наталія Птуха, середня температура протягом місяця очікується на рівні +19…+23 °C, а в гірських місцевостях – близько +15…+16 °C.

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