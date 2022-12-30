З ока українки витягли десятисантиметрового паразита

Медики у Чернівецькій області врятували жінку, яка жалілася на почервоніння та набряк ока. Виявилося, що у неї в оці поселився паразит.

Як повідомив Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб, 55-річна мешканка регіону звернулася до лікарів офтальмологічного відділення обласної лікарні. Після огляду медики з'ясували, що вона підхопила дирофіляріоз та потребує оперативного втручання.

Дирофіляріоз ("зла нитка") – це гельмінтозне захворювання, яке може бути у людей та тварин. Воно супроводжується тяжким ураженням усіх органів і систем організму людини. У небезпеці серце, очі, та навіть головний мозок.

Під час операції лікарі витягли з кон'юнктиви правого ока пацієнтки гельмінта Dirofilaria repens, розмір якого дорівнював 10 см.

Чернівецькі медики пояснили, що заразити жінку могли кровосисні комахи. Вони відкладають личинку під шкіру жертви, вона росте і вже за пів року може досягти 15-сантиметрової довжини.

Зазвичай місце, де оселився гельмінт, набрякає, людина може відчувати свербіння та печію. Зазвичай ці паразити селяться в очах, повіках, у голові, на шиї та руках.

Щоб позбутися гельмінта, потрібно оперативне втручання.

Нещодавно медики на Волині врятували від паразита жінку, яка підхопила його у Польщі. Гельмінт поселився у грудях своєї жертви.

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