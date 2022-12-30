Из глаза украинки вытащили десятисантиметрового паразита

Медики в Черновицкой области спасли женщину, которая жаловалась на покраснение и отек глаза. Оказалось, что у нее в глазу поселился паразит.

Как сообщил Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней, 55-летняя жительница региона обратилась к врачам офтальмологического отделения областной больницы. После осмотра медики выяснили, что она подхватила дирофиляриоз и нуждается в оперативном вмешательстве.

Дирофиляриоз ("злая нить") – это гельминтозное заболевание, которое может быть у людей и животных. Оно сопровождается тяжелым поражением всех органов и систем человеческого организма. В опасности сердце, глаза и даже мозг.

Видео дня

Во время операции врачи извлекли из конъюнктивы правого глаза пациентки гельминта Dirofilaria repens, размер которого равнялся 10 см.

Черновицкие медики объяснили, что заразить женщину могли кровососущие насекомые. Они откладывают личинку под кожу жертвы, она растет и уже через полгода может достигнуть 15-сантиметровой длины.

Обычно место, где поселился гельминт, отекает, человек может ощущать зуд и изжогу. Обычно эти паразиты селятся в глазах, веках, голове, на шее и руках.

Чтобы избавиться от гельминта, нужно оперативное вмешательство.

Недавно медики на Волыни спасли от паразита женщину, подхватившую его в Польше. Гельминт поселился в груди своей жертвы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!