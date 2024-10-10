З якого м'яса дешевше робити шашлик: огляд ринку

Українців очікує значне здорожчання м’яса. Основною причиною цього явища є зростання цін на енергоносії та підвищення податків.

Як повідомив економічний експерт Андрій Новак в інтерв’ю виданню Komersant.Info, підвищення вартості електроенергії, пального та податків "суттєво впливає на собівартість виробництва продукції, зокрема і м’яса". "Це призводить до необхідності підвищення кінцевих цін для споживачів", – пояснив експерт.

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Найбільше здорожчання очікується на свинину. За прогнозами експерта, до кінця року ціни на неї можуть зрости на 10-12%. Менш відчутним буде подорожчання курятини, оскільки цей вид м’яса є найпопулярнішим в Україні, а висока конкуренція на ринку стримує значне підвищення цін.

"Курятина – це найдешевше м’ясо, і попит на нього завжди високий. Однак, якщо попит продовжить зростати, то і ціни на курятину також можуть дещо збільшитися", – зазначає Андрій Новак.

Експерт підкреслює, що зростання цін на м’ясо негативно вплине на сімейні бюджети українців, особливо на тих, хто має низький рівень доходів.

Які ціни на м'ясо в Україні

За даними видання minfin.com, найдорожчим м'ясом в Україні нині є яловичина, кілограм шашлику з такого м'яса обійдеться у середньому в 300 грн. Шашлик зі свинини обійдеться у 250-280 грн, якщо ж готувати шашлик з курятини, то це буде найдешевший варіант – від 100 до 180 грн.

Середні ціни на м'ясо в Україні. Джерело: index.minfin.com.ua Середні ціни на м'ясо в Україні. Джерело: index.minfin.com.ua

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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