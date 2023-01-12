З ячменю, пшениці або пшона: рецепти щедрої куті від бабусь

Здавна 13 січня віряни святкують останній день старого року – свято Меланки. Цього дня було заведено готувати "щедру кутю", до якої можна було додавати масло, або смалець.

Окрім куті на стіл обов'язково ставили млинці, які вважалися символом сонця. Їх начиняли тушкованою капустою, м'ясом, грибами, або маком. Увечері 13 січня усі присутні за столом мали покуштувати кожну страву.

UAportal зібрав різні рецепти приготування куті, які були популярними в різних куточках нашої країни. Цікавим є той факт, що українці варили кутю не лише з пшениці, деякі господарі використовували за основу цієї страви перловку, ячмінь овес, рис, чи навіть пшоно. Обов'язковими інгредієнтами завжди були мак та мед. Оскільки 13 січня кутя щедра, то у неї додавали сухофрукти, горіхи, інколи – молоко та варення.

Вважалося, що зерно в куті символізувало Воскресіння, мед був символом благополуччя і солодкого життя, горіхи – міцної родини, а мак мав означати достаток.

На сході країни, як розповіла нам переселенка з Макіївки 86-річна Валентина Роздієвська, господині інколи додавали у кутю печене яблуко, а зерна, перед тим як варити, трохи "підрум'янювали" у печі та замочували на ніч.

Вона поділилася рецептом куті з бабусиного записника:

Які інгредієнти:

Дві склянки пшениці

Яблука запечені – 2 шт.

Мед – 2 ст. л.

Вода – 6 склянок

Ізюм – жменька

Горіхи – склянка

Мак перетертий – склянка.

Приготування:

Зерна пшениці викласти на заселене пергаментом деко та поставити у духовку на 150 градусів на 15 хвилин. Потім викласти їх у каструлю та залити водою, щоб вона покривала зерна на сантиметри 3-4. Залишити на ніч. Зранку зцідити воду, промити відмочену пшеницю, залити водою та поставити варитися на маленькому вогні під кришкою. Коли пшениця звариться, всипте мак, подрібнені горіхи, ізюм, через 20 хвилин візьміть спечені яблука та вилкою зніміть з них м'якоть та додайте в кашу. Заправте медом.

Мешканка Житомирщини 64-річна Тетяна Грабчак каже, що її матір готувала на 13 січня "суху кутю" з ячменю. До неї додавали трохи підсмажений ізюм та сухофрукти – сливки (не чорнослив), груші та яблука.

На 2 склянки ячменю потрібно 3 літри води, склянка перетертого маку, подрібнені горіхи, склянка підсмаженого на сухій пательні ізюму, помиті та подрібнені сухофрукти (без кісточок), 2 ст. л. меду.

Як приготувати:

Ячмінь треба промити та замочити на ніч у воді. Зранку промити його ще раз та поставити варитися, поки зерна не луснуть. У перетертий мак наливали окріп та додавали мед, щоб він розчинився. Коли каша звариться, в неї засипали подрібнені сухофрукти, закидали трохи обсмажений ізюм та мак з медом. Потім настоювали у закритій каструлі, яку замотували ковдрою.

На півдні України замість пшениці деякі господині використовували перлову крупу або рис.

46-річна мешканка Одеси Дарина Солоденкова розповіла, що її бабця готувала кутю так:

Потрібно взяти склянку перлової крупи, 3 склянки води, пів склянки маку, пів склянки почищених волоських горіхів, ізюм, мед та курагу, столову ложку вершкового масла.

Як приготувати:

Перлову крупу промийте, залийте водою та трохи посоліть. Коли варите, потрібно помішувати та за необхідності додавати воду. Наприкінці у кашу додати вершкове масло. Перетертий мак треба залити окропом та дати настоятися. Потім вже у холодну кашу вкидали мак, горіхи, мед, курагу та ізюм.

Дарина Солоденкова каже, що дехто з їхньої родини полюбляв кутю теплою, то бабуся насипала їм кашу майже одразу після приготування.

73-річна Валентина Пустовіт з Київської області каже, що її матір готувала кутю з рису, але переважно через те, що саме цієї крупи було вдосталь у їхній оселі. До рецепта бабуся додавала не лише волоські горіхи, а й підсушені ядра абрикосових кісточок.

Готувала вона кутю з рису так:

Рис гарно промивала та відварювала, щоб він був сухим, коли звариться, то додавала або столову ложку домашньої олії, або вершкове масло. Ядра абрикосових кісточок та волоські горіхи заливала окропом та давала їм вистоятися хвилин 20, потім промивала і кидала у рис. Також до рису додавала сушені яблука, абрикоси й ізюм. Ці інгредієнти вона не запарювала, а просто дрібнила ножем й засипала в рис. Зверху кидала ложку меду й перемішувала. Якщо меду не було, то заправляли рис цукровою пудрою.

Рецепт куті з пшона ми дізналися від мешканки Рівненської області Людмили Мазур.

Вона каже, що її мама готувала на Щедрий вечір одразу кілька видів куті – бо у великій сім'ї були різні вподобання, а вона хотіла вгодити усім. Особисто їй подобалася кутя з пшона, та кутя з гречки, у яку її мама додавала шкварки, дрібні шматочки смаженого м'яса й посмажену цибулю з морквою.

Як приготувати кутю з пшона:

Візьміть склянку пшона та гарно промийте, запарте 150 г маку, помийте та покришіть сухофрукти та ізюм, подрібніть волоські горіхи та підготуйте 50 г вершкового масла й дві столові ложки меду. Пшоно треба зварити та трохи охолодити. На сковорідці розтопіть масло, вкиньте туди сухофрукти, ізюм, мед та помішуючи трохи притушкуйте на невеличкому вогні. Коли інгредієнти почнуть виділяти аромат, всипте до них відварене пшоно і продовжуйте випаровувати кашу на пательні. Коли зайва волога зникне, пересипте готову кутю до глиняної глибокої тарілки.

Читайте також про рецепти багатої куті від відомого кухаря Євгена Клопотенка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!