Через бухгалтерську помилку у США Пентагон надасть Україні допомогу ще на $2 млрд

Пентагон виявив додаткові помилки на суму 2 мільярди доларів у розрахунках щодо військової допомоги Україні. Це стало відомо з нового звіту Урядової звітності США (GAO).

Як повідомляє Reuters, Міністерство оборони США зіткнулося з проблемами точної оцінки боєприпасів, ракет та іншого обладнання через нечіткі бухгалтерські визначення. У 2023 році було виявлено помилку в 6,2 мільярда доларів, коли використовували "відносну вартість" замість "амортизованої вартості".

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Повідомлення про допомогу Україні. Джерело: Скриншот з Reuters Повідомлення про допомогу Україні. Джерело: Скриншот з Reuters

Нещодавно Пентагон повідомив про виявлення завищення ще на 2 мільярди доларів. Це створює можливість для надсилання додаткової зброї на цю суму для покриття допомоги, затвердженої адміністрацією Байдена.

Звіт GAO також зазначив, що розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу призвело до невідповідностей у звітній вартості. Один з прикладів показав, що 10 транспортних засобів були неправильно оцінені.

GAO рекомендував Конгресу уточнити визначення вартості для президентського повноваження скорочення. Також було видано сім рекомендацій Міністерству оборони щодо оновлення процедур оцінки військової допомоги.

Очільник комітету з розвідки Сенату США раніше повідомляв, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS.

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