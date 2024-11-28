Через масований обстріл рф майже мільйон споживачів залишились без світла: екстрені відключення можуть діяти до 20:00

Екстрені відключення електроенергії, спричинені атакою на енергетичну інфраструктуру, можуть продовжуватися до 20:00 четверга, 30 листопада.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

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"По всій країні екстрені відключення через атаку ворога на нашу енергетику. Відбою поки що немає. Ситуація в енергосистемі складна. Укренерго прогнозує тривалість відключень до вечора, але це поки що лише попередні дані".

Коваленко також зазначив, що через екстрений характер відключень графіки не діють, однак за можливості відбувається ротація груп споживачів.

Критична інфраструктура залишається забезпеченою електроенергією.

Нагадаємо, армія рф атакувала енергооб'єкти України ракетами та дронами.

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